Характеристики товара
Описание
Ширина: 82 см
Длина: 200 см
Высота: 92 см
Материал каркаса: металл
Ширина: 82 см
Длина: 200 см
Высота: 92 см
Материал каркаса: металл
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