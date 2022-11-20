Характеристики товара
Описание
Ширина: 2250 мм
Глубина: 850 мм
Высота: 750 мм
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Ширина: 2250 мм
Глубина: 850 мм
Высота: 750 мм
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2250
|850
|750
|22,5
|36290
|2000
|830
|700
|20
|34990
|1800
|830
|700
|19
|33990
|1600
|830
|700
|18
|32790
|1400
|830
|700
|17
|32390
|1200
|830
|700
|16
|31990
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Стол Лофт-4
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Стеллаж 18
Люстра Pompea Cube by Romatti
Люстра Pompea Ball by Romatti
Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный
Линейный светильник
Стол Кофейный №1