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Диван лофт Стэйт Гросс большой - фото 1Диван лофт Стэйт Гросс большой - фото 2Диван лофт Стэйт Гросс большой - фото 3

Диван лофт Стэйт Гросс большой

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 2250 мм

Глубина: 850 мм

Высота: 750 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Стоимость, руб
2250 850 750 22,5 36290
2000 830 700 20 34990
1800 830 700 19 33990
1600 830 700 18 32790
1400 830 700 17 32390
1200 830 700 16 31990

Выполненные заказы

Диван лофт Стейт Гросс, серая экокожа, цвет каркаса-чёрный
Диван лофт Стейт Гросс, серая экокожа, цвет каркаса-чёрныйДиван лофт Стейт Гросс, серая экокожа, цвет каркаса-чёрный
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