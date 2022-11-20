ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛЕНЫЙ ДУБ BROWN

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛЕНЫЙ ДУБ BROWN

4.8
28 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ BLUE
ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ BLUE
Следующий ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ОРЕХ DARK BEIGE
ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ОРЕХ DARK BEIGE

Характеристики товара

Описание

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальное место (ШхД): 132х200
Габаритные размеры (ДхШхВ): 208х95х88,5
Вес: 45 кг
Количество упаковок: 4 шт
Высота спального места: 42 см
Объем: 1.4 м³
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 140 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Каркас, матрас
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор
Основание: Реечное-деревянное
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Книжка

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Высота885 мм
  • Длина2080 мм
  • Вес45 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяРогожка, вельвет или экокожа на выбор

С этим товаром покупают

Халат Вафельный женскийНастоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Халат Вафельный женский

Халат MistyНастоящее фото товара Халат Misty, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
9

Халат Misty

Халат на молнииНастоящее фото товара Халат на молнии, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
14

Халат на молнии

Халат с шалевым воротником взрослый ScenarioНастоящее фото товара Халат с шалевым воротником взрослый Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
6

Халат с шалевым воротником взрослый Scenario

Халат из ткани пикеНастоящее фото товара Халат из ткани пике, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
5

Халат из ткани пике

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, розовый, S, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
5

Халат вафельный KARNA, розовый, S

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL

Другие товары из раздела

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ BEIGEНастоящее фото товара ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
13

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE

ДИВАН СЕГА Б TEXTILE ВЕНГЕ BEIGEНастоящее фото товара ДИВАН СЕГА Б TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена
10

ДИВАН СЕГА Б TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE

ДИВАН СЕГА Б TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ GRAFITНастоящее фото товара ДИВАН СЕГА Б TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ GRAFIT, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена
6

ДИВАН СЕГА Б TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ GRAFIT

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)