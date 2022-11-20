ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE

13 оценок

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ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ BEIGE

4.2
28 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальное место (ШхД): 132х200
Габаритные размеры (ДхШхВ): 208х95х88,5
Вес: 45 кг
Количество упаковок: 4 шт
Высота спального места: 42 см
Объем: 1.4 м³
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 140 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Каркас, матрас
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор
Основание: Реечное-деревянное
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Книжка

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Высота885 мм
  • Длина2080 мм
  • Вес45 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяРогожка, вельвет или экокожа на выбор

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