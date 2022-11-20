ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ YELLOW

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ВЕНГЕ YELLOW

4.5
28 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван Триумф
Диван Триумф
Следующий ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ОРЕХ LIGHT BLUE
ДИВАН ЛОКИ TEXTILE ОРЕХ LIGHT BLUE

Характеристики товара

Описание

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальное место (ШхД): 132х200
Габаритные размеры (ДхШхВ): 208х95х88,5
Вес: 45 кг
Количество упаковок: 4 шт
Высота спального места: 42 см
Объем: 1.4 м³
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 140 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Каркас, матрас
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор
Основание: Реечное-деревянное
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Книжка

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Длина2080 мм
  • Высота885 мм
  • Вес45 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяРогожка, вельвет или экокожа на выбор

С этим товаром покупают

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
6Хит

Чехол для стола 05

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
1 670
Оптовая цена
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
1 640
Оптовая цена
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
1 200
Оптовая цена
5

Чехол для стола 11

Комплект ФуршетныйНастоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 48013
3 990 ₽Оптовая цена
12

Комплект Фуршетный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
8

Чехол для стола 05, желтый

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из раздела

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE СОСНА GRAPHITНастоящее фото товара ДИВАН ЛОКИ TEXTILE СОСНА GRAPHIT, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
11

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE СОСНА GRAPHIT

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛЕНЫЙ ДУБ PURPLEНастоящее фото товара ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛЕНЫЙ ДУБ PURPLE, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
10

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛЕНЫЙ ДУБ PURPLE

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ BLUEНастоящее фото товара ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ BLUE, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
9

ДИВАН ЛОКИ TEXTILE БЕЛАЯ ЭМАЛЬ BLUE

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)