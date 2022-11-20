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Диван London LasKasas

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Диван Na Pali
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Диван Na Pali

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина2120/3050 мм
  • Глубина920 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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