Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина2120/3050 мм
- Глубина920 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьякожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей
Диван Статус
Диван Робб
Диван лофт Adirondack
Диван Квадрат двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый