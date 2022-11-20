Товар в корзине. Перейти
Диван Лонгер Lite - фото 1Диван Лонгер Lite - фото 2Диван Лонгер Lite - фото 3Диван Лонгер Lite - фото 4Диван Лонгер Lite - фото 5

Диван Лонгер Lite

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite
Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite
Следующий Диван модульный с наклонной спинкой
Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина2500 мм
  • Глубина850 мм

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стол Севилья

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
14

Диван Робб

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от225 090
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от77 990
Оптовая цена
11

Винный шкаф Cold Vine C18-KST1

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от143 290
Оптовая цена
5

Винный шкаф Cold Vine C66-KSF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден