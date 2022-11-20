Характеристики товара
Описание
Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального и насыщенного цвета. Спинка и подлокотники дивана перетянуты декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета античное серебро.
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина2490 мм
- Глубина1120 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань