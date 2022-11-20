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Диван Lucia двухместный темно-серый велюр - фото 1Диван Lucia двухместный темно-серый велюр - фото 2

Диван Lucia двухместный темно-серый велюр

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1730 мм
  • Глубина930 мм
  • Вес65 кг
  • Цветсерый

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