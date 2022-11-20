Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина1730 мм
- Глубина930 мм
- Вес65 кг
- Цветсерый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол Рондо белый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Стул Наполеон New, пластиковый, белый
Стол Лидер 1, 1500x800
Стол Лидер 1, 1500x900
Стол Лидер 5, 1800x800
Стол Лидер 5, 1800x900
Стол Лидер 11, 1600x800