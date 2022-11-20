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Диван Люксор

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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина680 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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