Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Длина1200 мм
- Глубина680 мм
- Материал каркасамассив дерева, береза, фанера
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