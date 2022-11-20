Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Длина1605 мм
- Глубина1225 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп
Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом
Стул Бергамо, эмаль
Стул Монти-лофт
Стул Марино хром
Стул Марино Люкс хром
Пуф Мадрид