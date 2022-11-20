Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Еврокнижка, спальное место 2000х1450 мм
Вес 65 кг
Объем 1,5 м3
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина2000 мм
- Глубина950 мм
Механизм трансформации: Еврокнижка, спальное место 2000х1450 мм
Вес 65 кг
Объем 1,5 м3
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стол пластиковый плетеный Riva
Диван Кельт угловой
Диван Кельт угловой сектор
Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой
Диванный модуль Баклер
Диванный модуль Кельт
Кресло садовое Американо
Кресло качалка Линда