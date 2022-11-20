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Диван Манго 2.0, 200 - фото 1Диван Манго 2.0, 200 - фото 2

Диван Манго 2.0, 200

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Еврокнижка, спальное место 2000х1450 мм

Вес 65 кг
Объем 1,5 м3

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина2000 мм
  • Глубина950 мм

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