Характеристики товара
Описание
Современный диван для оформления интерьера, либо для организации места ожидания посетителей. Лаконичный, бюджетный, подходит как для домовладений, так и для коммерческого использования. Валики на спинке, угол наклона сиденья и глубина посадки делают эту модель удобной в эксплуатации. Обивка из износоустойчивой ткани легко чистится обычным мыльным раствором. Каркас из массива при необходимости легко поддается реставрации в случае интенсивного ежедневного использования. Диван компактно упакован, его легко перевозить и собирать. Длина 160 см обеспечивает комфортное размещение двух человек.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина1610 мм
- Глубина900 мм
- Материалткань, дерево, рогожка
- Цветголубой, коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1610 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки16.40 кг