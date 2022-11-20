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Диван Мангрол

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Характеристики товара

Описание

Современный диван для оформления интерьера, либо для организации места ожидания посетителей. Лаконичный, бюджетный, подходит как для домовладений, так и для коммерческого использования. Валики на спинке, угол наклона сиденья и глубина посадки делают эту модель удобной в эксплуатации. Обивка из износоустойчивой ткани легко чистится обычным мыльным раствором. Каркас из массива при необходимости легко поддается реставрации в случае интенсивного ежедневного использования. Диван компактно упакован, его легко перевозить и собирать. Длина 160 см обеспечивает комфортное размещение двух человек.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1610 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалткань, дерево, рогожка
  • Цветголубой, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1610 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

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