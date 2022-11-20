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Диван Marc

7 оценок
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Диван Muse

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина1330/1770 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес32/43 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, синий
  • Страна изготовленияЕвропа

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