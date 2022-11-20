Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина1330/1770 мм
- Глубина770 мм
- Вес32/43 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, синий
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей
Диван Квадрат двухместный
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner антрацит
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед
Диван пластиковый Net Bench антрацит
Диван угловой Лаунж, левый
Диван двухместный Сибиу, терракота