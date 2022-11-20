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Диван Marsielle - фото 1

Диван Marsielle

12 оценок
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Диван Venecia

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина1350 мм
  • Глубина950 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 1000х950х960 17990
Двухместный 1350х950х960 45790
Трехместный 1800х950х960 51690

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