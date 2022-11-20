Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина1350 мм
- Глубина950 мм
- Цветсерый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|1000х950х960
|17990
|Двухместный
|1350х950х960
|45790
|Трехместный
|1800х950х960
|51690
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