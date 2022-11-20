Характеристики товара
Описание
Параметры (размеры и материалы) уточняйте при заказе!
Параметры (размеры и материалы) уточняйте при заказе!
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Кресло пластиковое Комфорт 5
Кресло пластиковое Costa, красный
Стул Nikki розовый/ брусничный
Стул Brandy, бежевый
Стул Gobi
Стул барный Касл белый