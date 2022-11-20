Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина1350 мм
- Глубина950 мм
- Цветсерый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Комплект стульев Eames бежевый x4
Стационарный массажный стол US MEDICA Alfa
Тостер электрический GALAXY GL2906
Cтол Tulip style, белый, D800
Cтол Tulip style, белый, D900
Cтол Tulip style, белый, D1000
Cтол Tulip style, белый, D1100
Cтол Tulip style, белый, D1200
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден