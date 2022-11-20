Товар в корзине. Перейти
Диван Меррей textile, белый, blue - фото 1Диван Меррей textile, белый, blue - фото 2Диван Меррей textile, белый, blue - фото 3Диван Меррей textile, белый, blue - фото 4Диван Меррей textile, белый, blue - фото 5Диван Меррей textile, белый, blue - фото 6

Диван Меррей textile, белый, blue

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Меррей textile, беленый дуб green
Диван Меррей textile, беленый дуб green
Следующий Диван с подлокотниками
Диван Меррей textile, беленый дуб green

Характеристики товара

Описание

Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и две приспинные подушки позволяют комфортно расположиться на данной модели.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Диван отлично подходит практически под любой современный дизайн дома, офиса или кафе.
Диван Меррей - это сочетание хорошего качества и дизайна.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1470 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Вес37 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветголубой, белый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79025
2 380 ₽
27

Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
4

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19025
8 190 ₽
28

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Стул Виота 210, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Стул Виота 210, фуксия

Стул Логан велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Логан велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
16

Стул Логан велюр бежевый

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
17

Стул Орион серебрянный, пластиковый

Стул William ромб бархат антрацитНастоящее фото товара Стул William ромб бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
5

Стул William ромб бархат антрацит

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22