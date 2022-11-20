Характеристики товара
Описание
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и две приспинные подушки позволяют комфортно расположиться на данной модели.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Диван отлично подходит практически под любой современный дизайн дома, офиса или кафе.
Диван Меррей - это сочетание хорошего качества и дизайна.
Основные характеристики
- Длина1470 мм
- Ширина750 мм
- Высота800 мм
- Вес37 кг
- Материалткань, дерево, сосна, рогожка
- Цветбежевый, черный