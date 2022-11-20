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Диван Меррей textile, венге brown

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Характеристики товара

Описание

Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и две приспинные подушки позволяют комфортно расположиться на данной модели.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Диван отлично подходит практически под любой современный дизайн дома, офиса или кафе.
Диван Меррей - это сочетание хорошего качества и дизайна.

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Основные характеристики

  • Длина1470 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Вес37 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветкоричневый, черный

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