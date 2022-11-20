Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина2000 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Шторы Блэкаут
Шторы Димаут
Шторы Блэкаут Лен
Шторы Велюр
Шторы Канвас
Подстолье стальное №8-01 квадратное
Стол обеденный Курган
Кресло Камелия сине-зеленый
Кресло Swan Chair красный кашемир