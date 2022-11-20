Товар в корзине. Перейти
Диван Микра трехместный - фото 1

Диван Микра трехместный

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Белинда W трехместный
Диван Белинда W трехместный
Следующий Диван Мир трёхместный
Диван Белинда W трехместный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина2000 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Шторы БлэкаутНастоящее фото товара Шторы Блэкаут, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена
15

Шторы Блэкаут

Шторы ДимаутНастоящее фото товара Шторы Димаут, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
13

Шторы Димаут

Шторы Блэкаут ЛенНастоящее фото товара Шторы Блэкаут Лен, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Шторы Блэкаут Лен

Шторы ВелюрНастоящее фото товара Шторы Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Шторы Велюр

Шторы КанвасНастоящее фото товара Шторы Канвас, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
15

Шторы Канвас

Настоящее фото товара Подстолье стальное №8-01 квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
12

Подстолье стальное №8-01 квадратное

Стол обеденный КурганНастоящее фото товара Стол обеденный Курган, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
9

Стол обеденный Курган

Кресло Камелия сине-зеленыйНастоящее фото товара Кресло Камелия сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99045
24 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Камелия сине-зеленый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Swan Chair красный кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
10

Кресло Swan Chair красный кашемир

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой