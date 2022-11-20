Фотография Диван Милан 3 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Диван Милан 3

4.9
Цена43650 ₽
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Диван Милан 3
Диван Милан 3
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Диван Милан 3

4.9
43650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Высота780 мм
  • Длина1630 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал сиденьяткань

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