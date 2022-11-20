Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветсерый
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Кресло Чарли
Кресло Комфи
Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, гобелен
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Кресло Kontour, с оттоманкой