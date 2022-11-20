Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1300 мм
- Ширина960 мм
- Длина1650 мм
- Цветшампань
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|970х960х1200
|81690
|Двухместный
|1650х920х1200
|119790
|Трехместный
|2300х920х1200
|138090
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