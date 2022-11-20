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Диван Milord, шампань

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина960 мм
  • Длина1650 мм
  • Цветшампань

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 970х960х1200 81690
Двухместный 1650х920х1200 119790
Трехместный 2300х920х1200 138090

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