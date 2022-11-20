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            Фотография Диван модульный для кафе от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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            Диван модульный для кафе

            4.2
            Оптовая цена
            от 6 790 ₽9 990 ₽
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            Диван модульный для кафе
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            Характеристики товара

            Основные характеристики

            Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард

            Производство Россия

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            Варианты размеров

            МодульНазвание ГабаритыДxГxВ, мм Вескг ЦенаКатегория №1
            Диван двухместный 1200 мм 1200 x 650 x 950 37 13690
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            Диван двухместный двухсторонний 1200 x 650 x 950 37 18690
            Диван трехместный 1600 мм 1600 x 650 x 950 49 15790
            Диван трехместный 1800 мм 1800 x 650 x 950 56 16990
            Кресло одноместное 600 x 650 x 950 19 10390
            Угловой модуль 650 x 650 x 950 20 По запросу
            Банкетка 1100 x 500 x 450 12 9790
            Пуф 500 x 500 x 450 6 6790

            Популярные варианты обивки

            КраснаяКраснаяTitaniumTitaniumСтарое золотоСтарое золото05051111MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N20 kom ваниль20 kom ванильBlackBlack
            Смотерть полный каталог обивок

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