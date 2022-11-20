Характеристики товара
Основные характеристики
Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард
Производство Россия
Скачайте предложение по этому товару
Обивка - кожа, кожзам, велюр, жаккард
Производство Россия
|МодульНазвание
|ГабаритыДxГxВ, мм
|Вескг
|ЦенаКатегория №1
|Диван двухместный 1200 мм
|1200 x 650 x 950
|37
|13690
|Диван двухместный 1400 мм
|1400 x 650 x 950
|43
|14390
|Диван двухместный двухсторонний
|1200 x 650 x 950
|37
|18690
|Диван трехместный 1600 мм
|1600 x 650 x 950
|49
|15790
|Диван трехместный 1800 мм
|1800 x 650 x 950
|56
|16990
|Кресло одноместное
|600 x 650 x 950
|19
|10390
|Угловой модуль
|650 x 650 x 950
|20
|По запросу
|Банкетка
|1100 x 500 x 450
|12
|9790
|Пуф
|500 x 500 x 450
|6
|6790