Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, желтый велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки
Подстолье Валенсия круглое, D660, бронза
Стул обеденный Tomas White, синий x4
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Диван угловой Лаунж Box, правый
Диван Скарлетт классик, прямой
Диван Скарлетт I классик, прямой
Диван Тенесси III, прямой
Диван Тенесси II, прямой
Диван Форвард II, прямой
Диван Форвард I, прямой
Диван Сохо III, прямой
Диван Сохо II, прямой
Диван Сохо I, прямой
Диван Гольфстрим V, прямой