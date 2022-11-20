Диван модульный Angle

6 оценок

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Диван модульный Angle

4.7
88 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента
Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента
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Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина2580 мм
  • Глубина880/1600 мм
  • Материалткань

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