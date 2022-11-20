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Диван модульный Daniele

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Характеристики товара

Описание

Прекрасный модульный диван, выполненный в современном стиле. Такой диван прекрасно подойдет практически для любого интерьера - он отлично впишется в современную обстановку, но также хорошо будет смотреться и в более классических условиях. Большой и очень удобный диван несомненно станет любимым местом для отдыха. Выполнен как на фотографии. Есть образцы тканей.

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Основные характеристики

  • Высота2490 мм
  • Ширина1880 мм
  • Глубина3560 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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