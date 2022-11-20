Характеристики товара
Описание
Прекрасный модульный диван, выполненный в современном стиле. Такой диван прекрасно подойдет практически для любого интерьера - он отлично впишется в современную обстановку, но также хорошо будет смотреться и в более классических условиях. Большой и очень удобный диван несомненно станет любимым местом для отдыха. Выполнен как на фотографии. Есть образцы тканей.
Основные характеристики
- Высота2490 мм
- Ширина1880 мм
- Глубина3560 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань