Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина2000 мм
- Глубина1600 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Диван Манчестер
Диван Кубус
Винный шкаф Cold Vine C18-TBF1
Винный шкаф Cold Vine C21-TBF2
Винный шкаф Cold Vine C23-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KBT2
Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден