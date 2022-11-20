Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента

12 оценок

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Диван модульный Сет Quadro, 4 элемента

4.9
94 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина3400 мм
  • Глубина850/1450 мм
  • Материалткань

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