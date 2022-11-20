Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина680 мм
- Длина1200 мм
- Цветсиреневый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|680х680х790
|13690
|Двухместный
|1200х680х790
|24690
|Трехместный
|1500х680х790
|28290
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