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Диван Molly 12, сиреневый - фото 1Диван Molly 12, сиреневый - фото 2

Диван Molly 12, сиреневый

10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина1200 мм
  • Цветсиреневый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 680х680х790 13690
Двухместный 1200х680х790 24690
Трехместный 1500х680х790 28290

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