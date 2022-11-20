Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина680 мм
- Высота790 мм
- Цветкрасный
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Kongsberg, голубой, ножки черные
Стул Вольтер, венге, кот
Стол КВАНТ 2-1
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Oslo Rectangle WT белый
Стол Vector 120-160*80 бетон/белый
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден