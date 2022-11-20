Товар в корзине. Перейти
Диван Molly, голубой - фото 1

Диван Molly, голубой

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Molly
Диван Molly
Следующий Диван Molly синий
Диван Molly

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина1500 мм
  • Цветголубой

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 680х680х790 13690
Двухместный 1200х680х790 24690
Трехместный 1500х680х790 28290

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Гранада HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
9

Стол Гранада HPL

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
9

Стул КАБРИОЛЬ 16

Настоящее фото товара Cтол Vega, D900, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
8

Cтол Vega, D900

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
10

Cтол Vega, D1000

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
10

Cтол Vega, D1100

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
15

Cтол Vega, D1200

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1100x700, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
14

Cтол РУАН, 1100x700

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 11 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден