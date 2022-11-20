Характеристики товара
Описание
Элегантные прямые линии подчеркивают стремление к минималистичности.
Спинка дивана в обрамлении множества подушек не просто выглядит эффектно, но к тому же позволяет очень комфортно разместиться.
Каркас выполнен из массива дерева, укреплен специальными ремнями.
В основе матраса наполнители премиального уровня: memory foam, пух/перо, которые прослужат более 15 лет.
Диван стоит на устойчивых ножках с дизайнерским выкрасом.
Диван модульный, а значит, вы можете комбинировать модули и создавать новую удобную вам конструкцию в любой момент.
Изготовление в любой комплектации и обивке.
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Цветсерый