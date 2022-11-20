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Диван Моне

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Характеристики товара

Описание

Элегантные прямые линии подчеркивают стремление к минималистичности.

Спинка дивана в обрамлении множества подушек не просто выглядит эффектно, но к тому же позволяет очень комфортно разместиться.

Каркас выполнен из массива дерева, укреплен специальными ремнями.

В основе матраса наполнители премиального уровня: memory foam, пух/перо, которые прослужат более 15 лет.

Диван стоит на устойчивых ножках с дизайнерским выкрасом.

Диван модульный, а значит, вы можете комбинировать модули и создавать новую удобную вам конструкцию в любой момент.

Изготовление в любой комплектации и обивке.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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