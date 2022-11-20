Характеристики товара
Описание
Это роскошный и очень вместительный диван для оформления элегантных стильных гостиных.
Диван легко впишется в самые современные интерьеры. Комфорт легко проверить, просто присев на него. Удобство достигается за счет современного наполнителя с эффектом памяти.
Одной из его отличительных особенностей также является модульная система, которая позволяет создавать разные варианты дизайна дивана в зависимости от ваших пожеланий.
Возможно изготовление в разной обивке и с любым механизмом трансформации.
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Цветсиреневый