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Диван Моцарт

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Характеристики товара

Описание

Это роскошный и очень вместительный диван для оформления элегантных стильных гостиных.

Диван легко впишется в самые современные интерьеры. Комфорт легко проверить, просто присев на него. Удобство достигается за счет современного наполнителя с эффектом памяти.

Одной из его отличительных особенностей также является модульная система, которая позволяет создавать разные варианты дизайна дивана в зависимости от ваших пожеланий.

Возможно изготовление в разной обивке и с любым механизмом трансформации.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсиреневый

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