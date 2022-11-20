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Диван Muse

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес24 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияЕвропа

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