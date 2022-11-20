Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветсерый, бежевый
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Диван Шлягер
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый
Диван Честерфилд Style 3-х местный
Диван Орландо, бирюзовый