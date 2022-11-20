Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина820 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей
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Стул Бостон 20мм
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Стул Line 1900
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