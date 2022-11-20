Товар в корзине. Перейти
Диван Na Pali - фото 1Диван Na Pali - фото 2Диван Na Pali - фото 3

Диван Na Pali

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Air
Диван Air
Следующий Диван London LasKasas
Диван Air

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина820 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
11

Диван Антей

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Стул Бостон 20ммНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79015
2 090 ₽
7

Стул Бостон 20мм

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый

Стул Наполеон, патина с серебромНастоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
9

Стул Наполеон, патина с серебром

Стул Line 1900Настоящее фото товара Стул Line 1900, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
9

Стул Line 1900

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
12

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой