Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2500 мм
- Ширина1060 мм
- Высота920 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1520 мм
- Высота посадочного места 460 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Диван Винтаж
Диван Манчестер
Диван прямой Веймар
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Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Сканди Диван тканевый прямой коричневый