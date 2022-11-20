Товар в корзине. Перейти
Диван Неаполь с оттоманктой - фото 1Диван Неаполь с оттоманктой - фото 2Диван Неаполь с оттоманктой - фото 3Диван Неаполь с оттоманктой - фото 4

Диван Неаполь с оттоманктой

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Колони Угловой вельвет, беленый дуб Nut/coffee
Диван Колони Угловой вельвет, беленый дуб Nut/coffee
Следующий Диван Тали, с оттоманктой
Диван Колони Угловой вельвет, беленый дуб Nut/coffee

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота930 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1520 мм
  • Высота посадочного места 460 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
12

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
8

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
11

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
12

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
11

Диван Visit

Диван СтатусНастоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
9

Диван Статус

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
15

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
3

Диван Бостон

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
14

Диван Моби Дик кофе

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубойНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от198 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Диван СофиНастоящее фото товара Диван Софи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 150
Оптовая цена
2

Диван Софи

Диван-кровать РуфусНастоящее фото товара Диван-кровать Руфус, произведённого компанией ChiedoCover
131 590
Оптовая цена
14

Диван-кровать Руфус

Диван 3х-местный Лаунж BoxНастоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
83 290
Оптовая цена
4

Диван 3х-местный Лаунж Box

Диван трехместный Премьер, бежевыйНастоящее фото товара Диван трехместный Премьер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
311 090
Оптовая цена
4

Диван трехместный Премьер, бежевый

Диван Зипо, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Зипо, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена
3

Диван Зипо, 2-х местный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 1 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден