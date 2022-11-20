Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2500 мм
- Ширина1800 мм
- Высота930 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1520 мм
- Высота посадочного места 460 мм
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Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
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