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Диван Normandia - фото 1

Диван Normandia

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина1900/2300 мм
  • Глубина930 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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