Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Длина1580 мм
- Глубина1200 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Halmar verdi, белый
Стул пластиковый Gaius с подлокотниками, с сеткой
Диван Белинда W трехместный
Диван Микра трехместный
Диван Доре До двухместный
Диван Доре До трехместный
Диван Долче двухместный
Кресло игровое TopChairs Sprinter синее