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Диван Орландо - фото 1Диван Орландо - фото 2

Диван Орландо

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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 1850х1250 мм

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Основные характеристики

  • Высота1250 мм
  • Ширина2250 мм
  • Глубина950 мм

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