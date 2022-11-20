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Диван Орландо, бирюзовый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1000/1600/2080 мм
  • Глубина820 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Диван трехместный 850х820х2080 95390
Диван двухметсный 850х820х1600 85090
Кресло 850х820х1000 66590

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