Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1000/1600/2080 мм
- Глубина820 мм
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Диван трехместный
|850х820х2080
|95390
|Диван двухметсный
|850х820х1600
|85090
|Кресло
|850х820х1000
|66590
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
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