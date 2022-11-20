Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина1550 мм
- Глубина930 мм
- Цветсиреневый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|1000х930х1000
|29090
|Двухместный
|1550х930х1000
|43290
|Трехместный
|1800х930х1000
|48890
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