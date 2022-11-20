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Диван Orlando, лавандовый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина930 мм
  • Цветсиреневый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 1000х930х1000 29090
Двухместный 1550х930х1000 43290
Трехместный 1800х930х1000 48890

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