Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Длина1000 мм
- Глубина650 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Робб
Диван Гарда
Стол обеденный раздвижной Virgo
Абажур Альпийские вершины
Диван 9
Диван Квадрат двухместный
Диван Квадрат трёхместный
Диван Бонд двухметсный
Диван Бонд трехместный
Диван Оскар с каретной стяжкой
Диван Томас, солнечный желтый
Диван прямой Челси-М
Диван прямой Лиссабон
Диван прямой Савит
Диван Торонто
Диван Рондо
Диван Vintage, велюр изумруд