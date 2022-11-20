Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Длина800 мм
- Глубина650 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Sigma трехместный
Диван Робб
Диван Гарда
Кресло Duluth
Диван 32
Диван 31
Диван 15
Диван 18
Диван 14
Диван Оскар
Диван Томас, солнечный желтый
Диван прямой Челси-М
Диван прямой Лиссабон
Диван прямой Савит
Диван Торонто
Диван Рондо
Диван Vintage, велюр изумруд