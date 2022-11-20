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Диван Oslo, Испания

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Диван-кровать Bolero

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1800/2400 мм
  • Длина980 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес54/72 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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