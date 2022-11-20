Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1800/2400 мм
- Длина980 мм
- Глубина560 мм
- Вес54/72 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Боди 25мм - коричневый
Стул Halmar verdi, белый
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Текс, бежевый, серые ножки