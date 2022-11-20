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Диван Палермо

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина670/1450/1710 мм
  • Глубина820 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 670*820*780 45900
Диван двухместный 1450*820*780 49550
Диван трехместный 1710*820*780 53590

Популярные варианты обивки

Диван Палермо - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Диван Палермо - обивка в цвете 0909
Диван Палермо - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Диван Палермо - обивка в цвете LilacLilac
Диван Палермо - обивка в цвете WhiteWhite
Диван Палермо - обивка в цвете CreamCream
Диван Палермо - обивка в цвете 666666
Диван Палермо - обивка в цвете 0404
Диван Палермо - обивка в цвете ecruecru
Диван Палермо - обивка в цвете chocolatechocolate
Диван Палермо - обивка в цвете 1414
Диван Палермо - обивка в цвете 88
Диван Палермо - обивка в цвете 4141
Диван Палермо - обивка в цвете 2626
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