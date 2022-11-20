Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина670/1450/1710 мм
- Глубина820 мм
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|670*820*780
|45900
|Диван двухместный
|1450*820*780
|49550
|Диван трехместный
|1710*820*780
|53590
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