Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина1340 мм
- Глубина730 мм
- Вес32 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Текс, белый
Стул Victory, синий
Стул Milan, темно-синий
Стул Q5 SW (на базе SWISS)