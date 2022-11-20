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Диван Pao - фото 1

Диван Pao

15 оценок
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Диван 2-х местный клубный Weave

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1340 мм
  • Глубина730 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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