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Диван Пэчворк "Бергамо"

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Диван Честер
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Диван Честер

Характеристики товара

Описание

Ширина: 1810 мм

Глубина: 1000 мм

Высота: 820 мм

Тон массива: беленый бук

Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1000х1900 мм

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