Характеристики товара
Описание
Ширина: 1810 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Тон массива: беленый бук
Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1000х1900 мм
Ширина: 1810 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Тон массива: беленый бук
Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1000х1900 мм
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